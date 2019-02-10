Сутички у Києві: очільник столичної поліції вибачився за силовиків

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Особа, яка вигукувала образи під час затримання молодиків біля райвідділку у Києві, буде встановлена і притягнута до відповідальності. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу щодо вчорашніх подій у Подільському управлінні поліції, передає кореспондент УНН.

"По образливому вислову, який допустив наш працівник: я особисто, як керівник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу свого переконання і розуміння історичної ситуації в Україні вважаю це неприпустимим. Безумовно, цей працівник буде покараний", - сказав глава Нацполіції Києва.

За словами Крищенка, крім зазначеного образливого вислову правоохоронцями вживалась нецензурна лексика.

"Ми встановимо цю особу, коли вивчимо відео покадрово, і вона буде притягнута до відповідальності, як і керівники, можливо і я буду притягнутий, тому що такого не повинно бути", - сказав він.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що під час затримання активістів правоохоронці вигукували "Лежать, Бандера".

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб.

Згодом активістів, яких затримала поліція, відпустили.

Зазначимо, що відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень - внесли до ЄРДР після інциденту з побиттям активістів біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві.

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