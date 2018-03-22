Столкновения под Запорожским облсоветом: активист рассказал подробности

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Более сотни человек собрались на митинг 22 марта у здания областного совета в Запорожье, в ходе которого произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Об этом сообщил активист Александр Печников.

"Мы ехали на сессию с тремя вопросами к губернатору. Первый - сельхоз земля участникам боевых действий. Второй - качество дорог на въезде в город. Третье - просить губернатора и областных депутатов, чтобы они инициировали перед генеральным прокурором снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата Александра Пономарева ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Требование активистов снять депутатскую неприкосновенность с Пономарева связана тем, что компания по производству масла, с которой связан нардеп, причастна к неисправности десятков военных танков.

Так, в начале акции активистов не хотели пропускать в здание облсовета. Однако впоследствии в сессионный зал впустили 10 человек. После выступления в зале инициатора митинга Виталия Олешко задержали, из-за чего произошло столкновение между активистами и правоохранителями.

"Его (Олешко, - ред.) начали брать под руки и отводить под видом составления протокола. Мы поверили, но потом увидели, что стоит автозак и начали препятствовать. Произошла потасовка. Без драки. Олешко отвезли в областное управление Национальной полиции. Там относительно него составили протокол ", - отметил Печников.

По его словам, в стычке участвовали примерно до ста активистов. Приблизительно столько же было и правоохранителей.

Кроме того, в ходе схватки пострадал один человек.

"Парня толкнули, и он упал, о мусорный контейнер разбил руку и голову. Медики забинтовали пострадавшему голову и руку. Парень от госпитализации отказался", - сообщил активист.

Напомним, что во время сессии Запорожского облсовета между правоохранителями и митингующими возник конфликт.

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