Сутички під Запорізькою облрадою: активіст розповів подробиці

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Більше сотні людей зібралися на мітинг 22 березня біля будівлі обласної ради у Запоріжжі, у ході якого сталися сутички між активістами та правоохоронцями. Про це УНН повідомив активіст Олександр ‬Печников.

"Ми їхали на сесію з трьома питаннями до губернатора. Перший - сільгосп земля учасникам бойових дій. Другий - якість доріг на в'їзді в місто. Третє - просити губернатора і обласних депутатів, щоб вони ініціювали перед генеральним прокурором зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олександра Пономарьова", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вимога активістів зняти депутатську недоторканість з Пономарьова пов’язана тим, що компанія з виробництва мастила, з якою пов’язаний нардеп, причетна до несправності десятків військових танків.

Відтак, на початку акції активістів не хотіли пропускати до будівлі облради. Однак згодом до сесійної зали впустили 10 людей. Після виступу в залі ініціатора мітингу Віталія Олешка затримали, через що сталася сутичка між активістами та правоохоронцями.

"Його (Олешка, - ред.) почали брати під руки і відводити під виглядом складання протоколу. Ми повірили, але потім побачили, що стоїть автозак і почали перешкоджати. Сталася штовханина. Без бійки. Олешка відвезли в обласне управління Національної поліції. Там стосовно нього склали протокол", - зазначив ‬Печников.

За його словам, у сутичці брали участь приблизно до ста активістів. Приблизно стільки ж було і правоохоронців.

Крім того, в ході сутички постраждала одна людина.

"Хлопця штовхнули, і він впав, об сміттєвий контейнер розбив руку і голову. Медики забинтували потерпілому голову і руку. Хлопець від госпіталізації відмовився", - повідомив активіст.

Нагадаємо, що під час сесії Запорізької облради між правоохоронцями та мітингувальниками виник конфлікт.

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