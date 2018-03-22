Сутички під Запорізькою облрадою: активіст розповів подробиці

КИЇВ. 23 березня. УНН. Більше сотні людей зібралися на мітинг 22 березня біля будівлі обласної ради у Запоріжжі, у ході якого сталися сутички між активістами та правоохоронцями. Про це УНН повідомив активіст Олександр ‬Печников.