Столкновения возле Одесского медицинского университета: задержано 51 человека

Неизвестные использовали слезоточивый газ и силовыми методами сорвали заседание.

Как сообщили в полиции, во время конфликта телесные повреждения получил полицейский. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение. По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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В отдел полиции доставлено 51 человека.

По данным пресс-службы Минздрава, в результате столкновений у Одесского национального медуниверситета пострадали 28 человек.

"26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает Одесский центр экстренной медицины и медицины катастроф", - говорится в сообщении.