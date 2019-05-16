Во время столкновений под Радой пострадал полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во время столкновений под Верховной Радой Украины между правоохранителями и "евробляхерамы" пострадал работник полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского.
По данным полиции, во время задержания правонарушитель угрожал порезать себе вены ножом. Для успокоения мужчины, правоохранители применили слезоточивый газ.
Сейчас врачи "скорой" оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому.
Активиста, который совершил наезд на милиционера, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и выслушивают объяснения.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Впоследствии ей будет дана правовая оценка.
Как сообщал УНН, под Радой произошли столкновения между правоохранителями и "евробляхерамы".
Напомним, с 23 февраля по 23 мая действует общий режим растаможки автомобилей в иностранной регистрации - по полной ставке растаможку. С 23 мая те, кто не выполнил все формальности, будут платить штраф в 170 тыс. грн.
Из-за этого под Верховной Радой уже второй день продолжается митинг "евробляхерив".