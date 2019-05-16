Під Радою сталися сутички між правоохоронцями та "євробляхерами"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під Верховною Радою України сталися сутички між правоохоронцями та "євробляхерами", передає кореспондент УНН.
За інформацією очевидців, сутичка сталася між водієм одного з автомобілів та поліцією – водій не відреагував на знак поліцейського зупинитися та продовжив рух далі.
Після того правоохоронець вдарив рукою по капоту авто. За словами очевидців, водія вивели з машини і привели у Раду.
Наразі поліція відновлює рух авто на вулиці Грушевського, на якій він був частково обмежений у зв’язку з сутичкою.
Нагадаємо, під Верховною Радою вже другий день триває мітинг "євробляхерів" за скасування акцизів на авто.
Як повідомляв УНН, з 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації – за повною ставкою розмитнення. І вже з 23 травня ті, хто не виконав усі формальності, будуть платити штраф у 170 тис. грн.