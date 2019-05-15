Поліція зупиняє "євробляхи" дорогою до урядового кварталу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Патрульна поліція зупиняє автомобілі на єврономерах, які їдуть у бік урядового кварталу в центрі Києва, де зараз відбувається мітинг "євробляхерів" за скасування акцизів на авто. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, на перехресті вулиці Хрещатик і вулиці Городоцького на "острівці безпеки" стоїть припаркований автомобіль патрульної поліції. Журналісти УНН помітили, що за 10 хвилин патрульні поліцейські зупиняли виключно автомобілі на єврономерах.
Зі слів правоохоронців, такі заходи пов'язані з метою недопущення перевантаженості вулиці Грушевського. Поліцейські перевіряють реєстрацію автомобілів та, у разі відсутності порушень, не обмежують їх у русі.
Нагадаємо, власники автомобілів на єврономерах вкотре приїхали до центру столиці. Станом на 10 годину автомобілісти частково перекрили вулицю Грушевського, стоячи обабіч дороги.