Полиция останавливает "евробляхы" дорогой к правительственному кварталу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Патрульная полиция останавливает автомобили на еврономерах, которые едут в сторону правительственного квартала в центре Киева, где проходит митинг "евробляхеров" за отмену акцизов на авто. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В частности, на перекрестке улицы Крещатик и улицы Городецкого на "островке безопасности" стоит припаркованный автомобиль патрульной полиции. Журналисты УНН заметили, что за 10 минут патрульные полицейские останавливали исключительно автомобили на еврономерах.
По словам правоохранителей, такие меры связаны с целью недопущения перегруженности улицы Грушевского. Полицейские проверяют регистрацию автомобилей и, в случае отсутствия нарушений, не ограничивают их в движении.
Напомним, владельцы автомобилей на еврономерах в очередной раз приехали в центр столицы. По состоянию на 10:00 автомобилисты частично перекрыли улицу Грушевского, стоя на обочине дороги.