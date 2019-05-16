Под Радой произошли столкновения между правоохранителями и "евробляхерами"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и "евробляхерами", передает корреспондент УНН.
По информации очевидцев, столкновение произошло между водителем одного из автомобилей и полицией - водитель не отреагировал на знак полицейского остановиться и продолжил движение дальше.
После полицейский ударил рукой по капоту авто. По словам очевидцев, водителя вывели из машины и привели в Раду.
Сейчас полиция возобновляет движение авто на улице Грушевского, на которой он был частично ограничен в связи со стычкой.
Напомним, под Верховной Радой уже второй день продолжается митинг "евробляхеров" за отмену акцизов на авто.
Как сообщал УНН, с 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки автомобилей на иностранной регистрации - по полной ставке растаможки. И уже с 23 мая те, кто не выполнил все формальности, будут платить штраф в 170 тыс. грн.