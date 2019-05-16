Під час сутичок під Радою постраждав поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час сутичок під Верховною Радою України між правоохоронцями та “євробляхерами” постраждав працівник поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За попередньою інформацією, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один із учасників здійснив наїзд на поліцейського.
За даними поліції, під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем. Для вгамування чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Наразі лікарі “швидкої” надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському.
Активіста, який здійснив наїзд на правоохоронця, доставили до Печерського управління поліції, де встановлюють його анкетні дані та вислуховують пояснення.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Згодом їй буде надана правова оцінка.
Як повідомляв УНН, під Радою сталися сутички між правоохоронцями та “євробляхерами”.
Нагадаємо, з 23 лютого по 23 травня діє загальний режим розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації — за повною ставкою розмитнення. З 23 травня ті, хто не виконав усі формальності, будуть платити штраф у 170 тис. грн.
Через це під Верховною Радою вже другий день триває мітинг “євробляхерів”.