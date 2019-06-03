Сутички біля Одеського медичного університету: затримано 51 особу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні в Одесі невідомі особи увірвались до будівлі ректорату Одеського національного медичного університету, де відбувалась позачергове засідання Наглядової ради. За даними поліції, у результаті конфлікту 51 особа була затримана і доставлена до відділу поліції, передає УНН.
Невідомі використовували сльозогінний газ і силовими методами зірвали засідання.
Як повідомили у поліції, під час конфлікту тілесні ушкодження отримав поліцейський. Наразі його доставлено до медичного закладу. За фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
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До відділу поліції доставлено 51 особу.
За даними прес-служби МОЗ, внаслідок сутичок біля Одеського національного медуніверситету постраждали 28 людей.
"26 дорослих отримали медичну допомогу амбулаторно. Ще одного дорослого і одну дитину госпіталізували в стані середньої важкості, повідомляє Одеський центр екстреної медицини і медицини катастроф", - йдеться у повідомленні.