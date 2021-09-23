Схватка под ВР между "ФОПами" и правоохранителями: пострадал один человек

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во время столкновения между митингующими — участниками акции “SaveФОП” и правоохранителями под Верховной Радой пострадал один человек. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Цитата

“Была одна (пострадавшая — ред.) женщина. На месте вызвали скорую, ведь во время кратковременной стычки она травмировала ногу”, — сказала Тищенко.

Детали

По ее словам, задержанных нету. Ранее в Печерское управления полиции был доставлен лидер движения “SaveФОП” Сергей Доротич.

“Его опросили и отпустили. Больше задержанных не было”, — рассказала Тищенко.

Дополнение

Под Верховной Радой произошло столкновение между митингующими — участниками акции “SaveФОП” и правоохранителями.

Добавим, что участники митинга собрались у здания ВР в 9:00, ведь сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание на котором должны рассмотреть законопроекты № 3853-1 и № 3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов.

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