Сутичка під ВР між "ФОПами" та правоохоронцями: постраждала одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Під час сутички між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями під Верховною Радою постраждала одна людина. Про це у коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
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“Була одна (постраждала — ред.) жінка. На місці викликали швидку, адже під час короткотривалої сутички вона травмувала ногу”, — сказала Тищенко.
Деталі
За її словами, затриманих немає. Раніше до Печерського управління поліції був доставлений лідер руху “SaveФОП” Сергій Доротич.
“Його опитали та відпустили. Більше затриманих не було”, — розповіла Тищенко.
Доповнення
Під Верховною Радою сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.
Додамо, що учасники мітингу зібралися біля будівлі ВР о 9:00, адже сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання на якому повинні розглянути законопроекти № 3853-1 і № 3853-2 про скасування обов’язкових касових апаратів.