Під Верховною Радою сталася сутичка між "ФОПами" та правоохоронцями

Деталі

Сьогодні під ВР сталася між “ФОПами” та правоохоронцями.

Окрім того, було затримано лідера руху “SaveФОП” Сергія Доротича. Наразі його вже відпустили і він направляється до ВР. “Відпустили без звинувачень та протоколу”, — сказав Доротич журналісту УНН.

Учасників мітингу правоохоронці виносять подалі від Ради тримаючи за ноги та руки.

Додамо, що учасники мітингу зібралися біля будівлі ВР о 9:00, адже сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання на якому повинні розглянути законопрокти № 3853-1 і № 3853-2 про скасування обов’язкових касових апаратів.

Доповнення

У четвер, 23 вересня, о 16:00 відбудеться позачергова сесія Верховної Ради. На порядку денному — чотири законопроекти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.