Под Верховной Радой произошла стычка между "ФОПами" и правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Под Верховной Радой произошло столкновение между митингующими — участниками акции “SaveФОП” и правоохранителями, передает корреспондент УНН.
Детали
Сегодня в ВР произошла между “ФОПами” и правоохранителями.
Кроме того, был задержан лидер движения “SaveФОП” Сергей Доротич. Сейчас его уже отпустили и он направляется в ВР. “Отпустили без обвинений и протокола”, — сказал Доротич журналисту УНН.
Участников митинга правоохранители выносят подальше от Рады держа за ноги и руки.
Добавим, что участники митинга собрались у здания ВР в 9:00, ведь сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание на котором должны рассмотреть законопрокты № 3853-1 и № 3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов.
Дополнение
В четверг, 23 сентября, в 16:00 состоится внеочередная сессия Верховной Рады. На повестке дня — четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики.