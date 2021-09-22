Разумков офіційно скликав позачергову сесію ВР на завтра: на порядку денному - відміна РРО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У четвер, 23 вересня, о 16:00 відбудеться позачергова сесія Верховної Ради. На порядку денному - чотири законопроекти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики. Голова ВР Дмитро Разумков підписав відповідне розпорядження, яке оприлюднила його прессекретар Ольга Туній у середу, інформує УНН.
Цитата:
“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на вимогу 165 народних депутатів позачергового засідання парламенту в четвер, 23 вересня, о 16:00. На порядку денному — чотири законопроекти, що стосуються питань оподаткування та фіскальної політики”, — написала Туній.
Так, згідно з розпорядженням, народні депутати на позачерговому засіданні розглянуть проекти законів:
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- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій” (№ 2644)
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- “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій” (№ 2645)
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- “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни підходу у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування” (№ 3853)
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- “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців” (№ 3993)
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Доповнення
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав доручення скликати позачергове засідання, однак наразі він на лікарняному. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, зазначивши, що хоче юридично з’ясувати статус такої роботи.
Нагадаємо
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.