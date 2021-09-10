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Разумков повторно захворів на коронавірус

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це спікер парламенту написав у себе в Facebook, передає УНН.

Цитата

“Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами — це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене”, — написав Разумков.

Деталі

Зокрема, спікер повідомив, що завтра збирався брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав би дискувати на тему верховенства права в Україні.

“На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було. Сподіваюсь, що матиму можливість виступити online. Перебуватиму на самоізоляції, певний час працюватиму дистанційно. На щастя, почуваю себе добре. Бережіть себе і пам‘ятайте, що COVID-19 не зник”, — додав голова ВР.

Нагадаємо

У листопаді 2020 року Дмитро Разумков вже хворів на коронавірус.

“Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно”, — писав тоді він.

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