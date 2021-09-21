Арахамію здивувало призначення Разумковим позачергового засідання з лікарняного: буде з'ясовувати

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“Я не розумію статус голови (Верховної Ради Дмитра Разумкова - ред.). Він офіційно на лікарняному, але дає розпорядження, от цього я не розумію. Коли людина на лікарняному, будь то президент чи журналіст, він не може виконувати жодні обов’язки. Це правова невизначеність... Зараз я хочу юридично з’ясувати статус такої роботи. Я хочу зрозуміти, яким чином він може призначити, знаходячись на лікарняному, позачергове. Мене юристи запитують, на яких правових підставах це робиться, але поки, що я це не з’ясував”, — заявив Арахамія.

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Зокрема, голова фракції відзначив, що призначати позачергові засідання можна за дорученням.

“Якби це було б за дорученням — у мене б не було питань. Тоді б голова комусь доручив, а той скликав би засідання. Ми бажаємо скорішого одужання пану Разумкову, і коли він повернеться, будемо спілкуватися”, — додав Арахамія.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.