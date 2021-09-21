Касові апарати для ФОПів: Арахамія каже, позачергове засідання щодо відміни РРО заплановане на четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада у четвер, 23 вересня, збереться на позачергове засідання щодо відміни РРО. Про це журналістам у кулуарах Ради повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, пише УНН.
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“Пан Разумков сьогодні мені надіслав листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Це законопроект щодо відмінення РРО. Ми такого робити не будемо, це я одразу заявляю, оскільки ми його приймали з такими боями не для того, щоб потім його відмінити”, — заявив Арахамія.
Що було раніше
Акції протестів ФОПів почались з 1 грудня. Спочатку вони вимагали скасування карантинних обмежень, а також виступали за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.
Тоді ж народні обранці на засіданні ухвалили за основу та в цілому "компромісний" законопроект №4439-д щодо врегулювання кризи, пов’язаної з питанням ФОПів, зробивши відстрочку введення РРО на рік.
Але це ФОПів не зупинило й вони поставили нову вимогу: повне скасування введення РРО.
15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.
Президент України Володимир Зеленський на тлі протестів утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. На першому засіданні домовлено якнайшвидше підготувати рішення щодо проблемних питань бізнесу.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у межах державної трансформації у цифровій сфері Держподаткова служба України переведе касові апарати в смартфон і відмінить паперові чеки.