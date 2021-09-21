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Кассовые аппараты для ФЛП: Арахамия говорит, внеочередное заседание по отмене РРО запланировано на четверг

Киев  •  УНН

 • 38235 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада в четверг, 23 сентября, соберется на внеочередное заседание по отмене РРО. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.

Цитата:

"Господин Разумков сегодня мне прислал письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Это законопроект об отмене РРО. Мы этого делать не будем, это я сразу заявляю, поскольку мы его принимали с такими боями не для того, чтобы потом его отменить", - заявил Арахамия.

Что было ранее

Акции протестов ФЛП начались с 1 декабря. Сначала они требовали отмены карантина, а также выступали за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Тогда же народные избранники на заседании приняли за основу и в целом "компромиссный" законопроект №4439-д по урегулированию кризиса, связанного с вопросом ФЛП, сделав отсрочку введения РРО на год.

Но это ФЛП не остановило и они поставили новое требование: полная отмена введения РРО.

15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошли стычки между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. На первом заседании договорились как можно быстрее подготовить решение по проблемным вопросам бизнеса.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в рамках государственной трансформации в цифровой сфере Госналоговая служба Украины переведет кассовые аппараты в смартфон и отменит бумажные чеки.

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