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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. У рамках державної трансформації у цифровій сфері Держподаткова служба України переведе касові апарати в смартфон і відмінить паперові чеки. Про це сьогодні на International IT Forum повідомив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, передає кореспондент УНН.

Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова

“Величезний проект, який ми робимо — це реєстратори розрахункових операцій. Був прийнятий закон, який з 2021 року вводить використання реєстраторів розрахункових операцій для певних категорій підприємців. Але основне, що він робить — вводить касовий апарат в смартфон. Вже через пів року відповідно до закону можна буде користуватися смартфоном як реєстратором розрахункових операцій”, — сказав Верланов.

За його словами, відмінили також обовязковість паперового чеку, його можна видавати за згодою покупця.

“Чек буде формуватися в смартфоні. Це є передумовою для загальної цифровізації відносин між підприємцями і клієнтами, які створять нам можливість без паперу боротися з тіньовою економікою”, — сказав Верланов.

Нагадаємо, зі створенням бренду цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відслідковувати всі дані, які держава має про нього.

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