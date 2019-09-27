Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через смартфон - податкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У рамках державної трансформації у цифровій сфері Держподаткова служба України переведе касові апарати в смартфон і відмінить паперові чеки. Про це сьогодні на International IT Forum повідомив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, передає кореспондент УНН.
“Величезний проект, який ми робимо — це реєстратори розрахункових операцій. Був прийнятий закон, який з 2021 року вводить використання реєстраторів розрахункових операцій для певних категорій підприємців. Але основне, що він робить — вводить касовий апарат в смартфон. Вже через пів року відповідно до закону можна буде користуватися смартфоном як реєстратором розрахункових операцій”, — сказав Верланов.
За його словами, відмінили також обовязковість паперового чеку, його можна видавати за згодою покупця.
“Чек буде формуватися в смартфоні. Це є передумовою для загальної цифровізації відносин між підприємцями і клієнтами, які створять нам можливість без паперу боротися з тіньовою економікою”, — сказав Верланов.
Нагадаємо, зі створенням бренду цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відслідковувати всі дані, які держава має про нього.