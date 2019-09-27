Через полгода предприниматели смогут проводить РРО через смартфон - налоговая
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В рамках государственной трансформации в цифровой сфере Госналоговая служба Украины переведет кассовые аппараты в смартфон и отменит бумажные чеки. Об этом сегодня на International IT Forum сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, передает корреспондент УНН.
“Огромный проект, который мы делаем — это регистраторы расчетных операций. Был принят закон, который с 2021 года вводит использование регистраторов расчетных операций для определенных категорий предпринимателей. Но главное, что он делает — вводит кассовый аппарат в смартфон. Уже через полгода в соответствии с законом можно будет пользоваться смартфоном как регистратором расчетных операций”, — сказал Верланов.
По его словам, отменили также обязательность бумажного чека, его можно выдавать с согласия покупателя.
“Чек будет формироваться в смартфоне. Это является предпосылкой для общей цифровизации отношений между предпринимателями и клиентами, которые создадут нам возможность без бумаги бороться с теневой экономикой”, — сказал Верланов.
Напомним, с созданием бренда цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.