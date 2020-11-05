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Потасовка в правительственном квартале между полицией и евробляхерами: задержанных нет

Потасовка в правительственном квартале между полицией и евробляхерами: задержанных нет

Киев  •  УНН

 • 18347 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В правительственном квартале, на улице Михаила Грушевского, в Киеве сегодня произошло столкновение между евробляхерами и правоохранителями, задержанных не было. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

На вопрос, была ли стычка между правоохранителями и евробляхерами в правительственном квартале, Тищенко ответила: "Сейчас там спокойная ситуация, задержанных нет. Там была кратковременная потасовка".

Как сообщалось, участники так называемой акции евробляхеров, которые 5 ноября перекрыли одну из главных улиц в правительственном квартале Киева, заявили, что их представители также выходят на улицы в регионах на аналогичные акции. Требование - принятие законопроекта о доступной растаможке, что должно было быть обсуждено на встрече с представителями власти.

По данным патрульной полиции Киева, участники массовой акции 5 ноября перекрыли движение по улице Грушевского от Крепостного переулка до Парковой дороги).

Отметим, по данным из пабликов в соцсетях, сегодня из-за акции протеста евробляхеров было заблокировано движение во всем правительственном квартале.

Напомним, 4 ноября во время протестов в правительственном квартале митингующие перекрывали улицу, двое были задержаны.

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