Потасовка в правительственном квартале между полицией и евробляхерами: задержанных нет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В правительственном квартале, на улице Михаила Грушевского, в Киеве сегодня произошло столкновение между евробляхерами и правоохранителями, задержанных не было. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.
На вопрос, была ли стычка между правоохранителями и евробляхерами в правительственном квартале, Тищенко ответила: "Сейчас там спокойная ситуация, задержанных нет. Там была кратковременная потасовка".
Как сообщалось, участники так называемой акции евробляхеров, которые 5 ноября перекрыли одну из главных улиц в правительственном квартале Киева, заявили, что их представители также выходят на улицы в регионах на аналогичные акции. Требование - принятие законопроекта о доступной растаможке, что должно было быть обсуждено на встрече с представителями власти.
По данным патрульной полиции Киева, участники массовой акции 5 ноября перекрыли движение по улице Грушевского от Крепостного переулка до Парковой дороги).
Отметим, по данным из пабликов в соцсетях, сегодня из-за акции протеста евробляхеров было заблокировано движение во всем правительственном квартале.
Напомним, 4 ноября во время протестов в правительственном квартале митингующие перекрывали улицу, двое были задержаны.