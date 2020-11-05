Євробляхери заявили про мобілізацію по Україні: чекають перемовин з владою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учасники так званої акції євробляхерів, які сьогодні перекрили одну з головних вулиць в урядовому кварталі Києва, заявили, що їх представники також виходять на вулиці у регіонах на аналогічні акції. Вимога - ухвалення законопроекту про доступне розмитнення, що буде обговорено на зустрічі з представниками влади сьогодні. Про це заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич в оприлюдненому сьогодні, 5 листопада, відеокоментарі, передає УНН.

"Ми знову перекрили вулицю Грушевського. Наразі ми не бачимо іншого виходу, нас не почули. Нам на 15 годину призначили перемовини", - зазначив Ярошевич.

Водночас, зауважив він, євробляхери не припиняють перекриття вулиць.

"Знаю, що по всіх регіонах - Одеса, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя - люди зараз теж виходять на вулиці. Закарпаття, та інші регіони. Ми зараз будемо знати, де будуть перекриватися дороги", - зауважив він.

"Ми хочемо просто донести до тієї публіки, яка сидить у ВР... Але на 1-у годину ми не маємо результату... Якщо буде процес затягуватися, ми далі будемо радикальніше діяти", - вів далі Ярошевич.

"О третій годині назначила влада зустріч", - знову наголосив Ярошевич, додавши, що умовою учасників акції є "вирішення проблеми".

Раніше 5 листопада через акцію євробляхерів в урядовому кварталі Києва перекрито дорогу на вулиці Грушевського, змінено маршрути руху громадського транспорту.

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