Євробляхери заявили про мобілізацію по Україні: чекають перемовин з владою

"Ми знову перекрили вулицю Грушевського. Наразі ми не бачимо іншого виходу, нас не почули. Нам на 15 годину призначили перемовини", - зазначив Ярошевич.

Водночас, зауважив він, євробляхери не припиняють перекриття вулиць.

"Знаю, що по всіх регіонах - Одеса, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя - люди зараз теж виходять на вулиці. Закарпаття, та інші регіони. Ми зараз будемо знати, де будуть перекриватися дороги", - зауважив він.

"Ми хочемо просто донести до тієї публіки, яка сидить у ВР... Але на 1-у годину ми не маємо результату... Якщо буде процес затягуватися, ми далі будемо радикальніше діяти", - вів далі Ярошевич.

"О третій годині назначила влада зустріч", - знову наголосив Ярошевич, додавши, що умовою учасників акції є "вирішення проблеми".

Раніше 5 листопада через акцію євробляхерів в урядовому кварталі Києва перекрито дорогу на вулиці Грушевського, змінено маршрути руху громадського транспорту.