Евробляхеры заявили о мобилизации по Украине: ждут переговоров с властью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Участники так называемой акции евробляхеров, которые сегодня перекрыли одну из главных улиц в правительственном квартале Киева, заявили, что их представители также выходят на улицы в регионах на аналогичные акции. Требование - принятие законопроекта о доступной растаможке, что будет обсуждаться на встрече с представителями власти сегодня. Об этом заявил глава организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в обнародованном сегодня, 5 ноября, видеокомментарии, передает УНН.
"Мы снова перекрыли улицу Грушевского. Пока мы не видим другого выхода, нас не услышали. Нам на 15 часов назначили переговоры", - отметил Ярошевич.
В то же время, отметил он, евробляхеры не прекращают перекрытия улиц.
"Знаю, что по всем регионам - Одесса, Николаев, Днепр, Запорожье - люди сейчас тоже выходят на улицы. Закарпатье и другие регионы. Мы сейчас будем знать, где будут перекрываться дороги", - отметил он.
"Мы хотим просто донести до той публики, которая сидит в ВР... Но на час дня мы не имеем результата... Если будет процесс затягиваться, мы дальше будем радикально действовать", - вел дальше Ярошевич.
"В три часа назначила власть встречу", - вновь подчеркнул Ярошевич, добавив, что условием участников акции является "решение проблемы".
Раньше 5 ноября из-за акции евробляхерив в правительственном квартале Киева была перекрыта дорога на улице Грушевского, изменены маршруты движения общественного транспорта.