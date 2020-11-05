Евробляхеры заявили о мобилизации по Украине: ждут переговоров с властью

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Участники так называемой акции евробляхеров, которые сегодня перекрыли одну из главных улиц в правительственном квартале Киева, заявили, что их представители также выходят на улицы в регионах на аналогичные акции. Требование - принятие законопроекта о доступной растаможке, что будет обсуждаться на встрече с представителями власти сегодня. Об этом заявил глава организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в обнародованном сегодня, 5 ноября, видеокомментарии, передает УНН.

"Мы снова перекрыли улицу Грушевского. Пока мы не видим другого выхода, нас не услышали. Нам на 15 часов назначили переговоры", - отметил Ярошевич.

В то же время, отметил он, евробляхеры не прекращают перекрытия улиц.

"Знаю, что по всем регионам - Одесса, Николаев, Днепр, Запорожье - люди сейчас тоже выходят на улицы. Закарпатье и другие регионы. Мы сейчас будем знать, где будут перекрываться дороги", - отметил он.

"Мы хотим просто донести до той публики, которая сидит в ВР... Но на час дня мы не имеем результата... Если будет процесс затягиваться, мы дальше будем радикально действовать", - вел дальше Ярошевич.

"В три часа назначила власть встречу", - вновь подчеркнул Ярошевич, добавив, что условием участников акции является "решение проблемы".

Раньше 5 ноября из-за акции евробляхерив в правительственном квартале Киева была перекрыта дорога на улице Грушевского, изменены маршруты движения общественного транспорта.

Украинские Национальные Новости

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