Сутичка в урядовому кварталі між поліцією та євробляхерами: затриманих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В урядовому кварталі, на вулиці Михайла Грушевського, у Києві сьогодні виникла сутичка між євробляхерами та правоохоронцями, затриманих не було. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
На запитання, чи була сутичка між правоохоронцями та євробляхерами в урядовому кварталі, Тищенко відповіла: “Наразі там спокійна ситуація, затриманих немає. Там була короткочасна штовханина”.
Як повідомлялося, учасники так званої акції євробляхерів, які 5 листопада перекрили одну з головних вулиць в урядовому кварталі Києва, заявили, що їх представники також виходять на вулиці у регіонах на аналогічні акції. Вимога — ухвалення законопроекту про доступне розмитнення, що мало бути обговорено на зустрічі з представниками влади.
За даними патрульної поліції Києва, учасники масової акції 5 листопада перекрили рух вулицею Грушевського від Кріпосного провулку до Паркової дороги).
Зауважимо, за даними з пабліків у соцмережах, сьогодні через акцію протесту євробляхерів був заблокований рух у всьому урядовому кварталі.
Нагадаємо, 4 листопада під час протестів в урядовому кварталі мітингарі перекривали вулицю, двох було затримано.