Сутичка в урядовому кварталі між поліцією та євробляхерами: затриманих немає

На запитання, чи була сутичка між правоохоронцями та євробляхерами в урядовому кварталі, Тищенко відповіла: “Наразі там спокійна ситуація, затриманих немає. Там була короткочасна штовханина”.

Як повідомлялося, учасники так званої акції євробляхерів, які 5 листопада перекрили одну з головних вулиць в урядовому кварталі Києва, заявили, що їх представники також виходять на вулиці у регіонах на аналогічні акції. Вимога — ухвалення законопроекту про доступне розмитнення, що мало бути обговорено на зустрічі з представниками влади.

За даними патрульної поліції Києва, учасники масової акції 5 листопада перекрили рух вулицею Грушевського від Кріпосного провулку до Паркової дороги).

Зауважимо, за даними з пабліків у соцмережах, сьогодні через акцію протесту євробляхерів був заблокований рух у всьому урядовому кварталі.

Нагадаємо, 4 листопада під час протестів в урядовому кварталі мітингарі перекривали вулицю, двох було затримано.