Протести в урядовому кварталі: мітингарі перекривали вулицю, двох вже затримали

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Правоохоронці столиці сьогодні затримали двох чоловіків за перекриття руху в урядовому кварталі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

"Сьогодні активісти перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичній. Правоохоронці закликали учасників акції припинити правопорушення, під час чого один з водіїв здійснив маневр, намагаючись об’їхати кордон поліцейських та виїхав на тротуар. За вчинення протиправних дій правоохоронці затримали водія і пасажира автівки. Правопорушників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та з’ясування обставин інциденту", - повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що за даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України.

За блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Зауважимо, за даними соцмереж, сьогодні через акцію протесту євробляхерів був заблокований рух у всьому урядовому кварталі.

Нагадаємо, напередодні під час масових акцій у центрі Києва чоловіку стало зле.

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