Протесты в правительственном квартале: митингующие перекрывали улицу, двух уже задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Правоохранители столицы сегодня задержали двух мужчин за перекрытие движения в правительственном квартале. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Сегодня активисты перекрыли движение на перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной. Правоохранители призвали участников акции прекратить правонарушение, во время которого один из водителей совершил маневр, пытаясь объехать кордон полицейских и выехал на тротуар. За совершение противоправных действий правоохранители задержали водителя и пассажира автомобиля. Правонарушителей доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и выяснения обстоятельств инцидента", - сообщили правоохранители.
Сообщается, что по данному факту отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.
За блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий предусмотрено наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Заметим, по данным соцсетей, сегодня из-за акции протеста евробляхеров было заблокировано движение во всем правительственном квартале.
Напомним, накануне во время массовых акций в центре Киева мужчине стало плохо.