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Чоловіку стало зле на акції під Радою

Чоловіку стало зле на акції під Радою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чоловіку стало зле на акції під Верховною Радою. Допомогу йому надали правоохоронці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Зранку біля Верховної Ради України одному з учасників заходу стало зле", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Національної гвардії України та поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку та порядок, одразу надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів, додали у поліції.

Нагадаємо, столичні поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування під час проведення масових акцій у центрі Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

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