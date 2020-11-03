Чоловіку стало зле на акції під Радою

"Зранку біля Верховної Ради України одному з учасників заходу стало зле", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Національної гвардії України та поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку та порядок, одразу надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів, додали у поліції.

Нагадаємо, столичні поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування під час проведення масових акцій у центрі Києва.