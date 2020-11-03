Чоловіку стало зле на акції під Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чоловіку стало зле на акції під Верховною Радою. Допомогу йому надали правоохоронці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Зранку біля Верховної Ради України одному з учасників заходу стало зле", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці Національної гвардії України та поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку та порядок, одразу надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів, додали у поліції.
Нагадаємо, столичні поліцейські спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування під час проведення масових акцій у центрі Києва.