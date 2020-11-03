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Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через акції

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через акції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Столичні поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування під час проведення масових заходів у центрі Києва. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як вказано, відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

"Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, організатори деяких заходів анонсували використання автотранспорту під час акції.

"У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - додали у поліції.

Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, у Києві з початку пандемії наклали понад 4 тис. штрафів за порушення карантину.

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