Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через акції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Столичні поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування під час проведення масових заходів у центрі Києва. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Як вказано, відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.
"Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, як зазначається, організатори деяких заходів анонсували використання автотранспорту під час акції.
"У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - додали у поліції.
Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
Нагадаємо, у Києві з початку пандемії наклали понад 4 тис. штрафів за порушення карантину.