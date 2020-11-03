Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Столичные полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство во время проведения массовых мероприятий в центре Киева. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Киева.
Как указано, в соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.
"Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.
Кроме этого, как отмечается, организаторы некоторых мероприятий анонсировали использование автотранспорта во время акции.
"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - добавили в полиции.
Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Напомним, в Киеве с начала пандемии наложили более 4 тыс. штрафов за нарушения карантина.