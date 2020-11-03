Мужчине стало плохо на акции под Радой

"Утром возле Верховной Рады Украины одному из участников мероприятия стало плохо", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там публичную безопасность и порядок, сразу предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей, добавили в полиции.

Напомним, столичные полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство во время проведения массовых акций в центре Киева.