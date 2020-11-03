Мужчине стало плохо на акции под Радой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мужчине стало плохо на акции под Верховной Радой. Помощь ему оказали правоохранители. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Киева.
"Утром возле Верховной Рады Украины одному из участников мероприятия стало плохо", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там публичную безопасность и порядок, сразу предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей, добавили в полиции.
Напомним, столичные полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство во время проведения массовых акций в центре Киева.