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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потасовка нардепов: после вечернего эфира поспорили Мельничук и Линько

Киев • УНН

 • 17094 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько накануне вечером произошло столкновение после их участия в программе в эфире одного из украинских телеканалов. Соответствующие фотографии и видео обнародовал на своей странице в Facebook один из нардепов, передает УНН.

Потасовка нардепов: после вечернего эфира поспорили Мельничук и Линько

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"Нос разбил, пройдет", - прокомментировал на опубликованном видео Линько инцидент с Мельничуком.

При этом Линько отметил, что "не будет писать заявление", но его оппонент ответит "по закону".

Сам Мельничук, комментируя событие, отметил, что "Линько сказал, что я сзади ударил его в лицо...".

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