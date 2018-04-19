Потасовка нардепов: после вечернего эфира поспорили Мельничук и Линько
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько накануне вечером произошло столкновение после их участия в программе в эфире одного из украинских телеканалов. Соответствующие фотографии и видео обнародовал на своей странице в Facebook один из нардепов, передает УНН.
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"Нос разбил, пройдет", - прокомментировал на опубликованном видео Линько инцидент с Мельничуком.
При этом Линько отметил, что "не будет писать заявление", но его оппонент ответит "по закону".
Сам Мельничук, комментируя событие, отметил, что "Линько сказал, что я сзади ударил его в лицо...".