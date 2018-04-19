Потасовка нардепов: после вечернего эфира поспорили Мельничук и Линько

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"Нос разбил, пройдет", - прокомментировал на опубликованном видео Линько инцидент с Мельничуком.

При этом Линько отметил, что "не будет писать заявление", но его оппонент ответит "по закону".

Сам Мельничук, комментируя событие, отметил, что "Линько сказал, что я сзади ударил его в лицо...".