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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сутичка нардепів: після вечірнього ефіру посперечалися Мельничук і Лінько

Київ • УНН

 • 17094 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Між народними депутатами Сергієм Мельничуком і Дмитром Ліньком напередодні ввечері сталася сутичка після їх участі в програмі в ефірі одного з українських телеканалів. Відповідні фотографії і відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook один з нардепів, передає УНН.

Сутичка нардепів: після вечірнього ефіру посперечалися Мельничук і Лінько

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"Ніс розбив, пройде", - прокоментував на опублікованому відео Лінько інцидент з Мельничуком.

При цьому Лінько зазначив, що "не буде писати заяву", але його опонент відповість "по закону".

Сам Мельничук, коментуючи подію, вказав, що "Лінько сказав, що я ззаду вдарив його в обличчя...".

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