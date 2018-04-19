Сутичка нардепів: після вечірнього ефіру посперечалися Мельничук і Лінько
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Між народними депутатами Сергієм Мельничуком і Дмитром Ліньком напередодні ввечері сталася сутичка після їх участі в програмі в ефірі одного з українських телеканалів. Відповідні фотографії і відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook один з нардепів, передає УНН.
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"Ніс розбив, пройде", - прокоментував на опублікованому відео Лінько інцидент з Мельничуком.
При цьому Лінько зазначив, що "не буде писати заяву", але його опонент відповість "по закону".
Сам Мельничук, коментуючи подію, вказав, що "Лінько сказав, що я ззаду вдарив його в обличчя...".