Стычка на акции против языкового закона Бужанского под ВР: задержанных пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. После стычки под Верховной Радой на акции протеста против языкового законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского между активистами и правоохранителями задержанных и пострадавших нет. По этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Задержанных и пострадавших (во время стычки под ВР - ред.) пока нет", - сказали в пресс-службе.
Напомним, под Верховной Радой сегодня произошло столкновение на акции протеста против языкового законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского между активистами и правоохранителями.
Как сообщалось, Национальная полиция и Национальная гвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за акции протеста против языкового законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского под Верховной Радой.