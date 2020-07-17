Сутичка на акції проти мовного закону Бужанського під ВР: затриманих наразі немає

“Затриманих та постраждалих (під час сутички під ВР — ред.) наразі немає”, — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, під Верховною Радою сьогодні сталася сутичка на акції протесту проти мовного законопроекту народного депутата від “Слуги народу” Максима Бужанського між активістами та правоохоронцями.



Як повідомлялося, Національна поліція та Національна гвардія посилили заходи безпеки у центрі Києва через акцію протесту проти мовного законопроекту народного депутата від “Слуги народу” Максима Бужанського під Верховною Радою.



