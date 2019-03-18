Суркис отказался обсуждать отставку Хацкевича

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79728 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178020 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142933 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206999 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252505 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213251 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246180 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208250 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487752 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241340 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16507 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15003 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14464 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13523 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 12923 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264891 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241187 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326633 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487752 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579284 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32884 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206999 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79314 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75811 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81346 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Суркис отказался обсуждать отставку Хацкевича

Киев • УНН

 • 14622 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис отказался обсуждать возможную отставку главного тренера клуба Александра Хацкевича, передает УНН со ссылкой на интервью Суркиса изданию "Футбольный клуб".

Суркис отказался обсуждать отставку Хацкевича

Отметим, что на прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло английскому "Челси" в матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5. Комментируя возможную отставку главного тренера после поражения киевлян, Суркис заявил: "Я не обсуждаю пока этот момент. Хацкевич работает, я надеюсь, что игроки и тренеры сделают из этого поражения выводы".

Напомним, "Динамо" вылетело из еврокубков, проиграв английскому "Челси" с общим счетом 0:8. В связи с этим, болельщики киевского клуба потребовали отставки главного тренера команды Александра Хацкевича. 

По мнению спортивного журналиста Александра Сажко, Хацкевич давно заслужил отставку. Но не за результаты игры с "Челси", а за "неумение донести тренерские идеи, систематические потери очков со слабыми соперниками, демотивацию игроков и нежелание брать на себя хотя бы часть ответственности за результат".

Также напомним, что уйти из футбола посоветовали и самому Суркису. Об этом заявил бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук. 

Добавим, что 9 октября, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать ФК "Динамо" (Киев) в управление городской власти.

"Доведенный до финансового кризиса и полного уничтожения потенциала игроков, клуб стал поводом для отчаяния и разочарования для всех его болельщиков", - отмечалось в петиции.

Автор петиции также утверждал, что ФК "Динамо" "до своей незаконной приватизации всегда принадлежал киевлянам".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25