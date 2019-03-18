Суркис отказался обсуждать отставку Хацкевича
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис отказался обсуждать возможную отставку главного тренера клуба Александра Хацкевича, передает УНН со ссылкой на интервью Суркиса изданию "Футбольный клуб".
Отметим, что на прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло английскому "Челси" в матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5. Комментируя возможную отставку главного тренера после поражения киевлян, Суркис заявил: "Я не обсуждаю пока этот момент. Хацкевич работает, я надеюсь, что игроки и тренеры сделают из этого поражения выводы".
Напомним, "Динамо" вылетело из еврокубков, проиграв английскому "Челси" с общим счетом 0:8. В связи с этим, болельщики киевского клуба потребовали отставки главного тренера команды Александра Хацкевича.
По мнению спортивного журналиста Александра Сажко, Хацкевич давно заслужил отставку. Но не за результаты игры с "Челси", а за "неумение донести тренерские идеи, систематические потери очков со слабыми соперниками, демотивацию игроков и нежелание брать на себя хотя бы часть ответственности за результат".
Также напомним, что уйти из футбола посоветовали и самому Суркису. Об этом заявил бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук.
Добавим, что 9 октября, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать ФК "Динамо" (Киев) в управление городской власти.
"Доведенный до финансового кризиса и полного уничтожения потенциала игроков, клуб стал поводом для отчаяния и разочарования для всех его болельщиков", - отмечалось в петиции.
Автор петиции также утверждал, что ФК "Динамо" "до своей незаконной приватизации всегда принадлежал киевлянам".