Суркіс відмовився обговорювати відставку Хацкевича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс відмовився обговорювати можливу відставку головного тренера клубу Олександра Хацкевича, передає УНН з посиланням на інтерв'ю Суркіса виданню "Футбольний клуб".
Відзначимо, що минулого тижня київське "Динамо" програло англійському "Челсі" в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:5. Коментуючи можливу відставку головного тренера після поразки киян, Суркіс заявив: "Я не обговорюю поки цей момент. Хацкевич працює, я сподіваюся, що гравці і тренери зроблять з цієї поразки висновки".
Нагадаємо, "Динамо" вилетіло з єврокубків, програвши англійському "Челсі" із загальним рахунком 0:8. У зв'язку з цим, вболівальники київського клубу зажадали відставки головного тренера команди Олександра Хацкевича.
На думку спортивного журналіста Олександра Сажко, Хацкевич давно заслужив відставку. Але не за результати гри з "Челсі", а за "невміння донести тренерські ідеї, систематичні втрати очок зі слабкими суперниками, демотивацію гравців і небажання брати на себе хоча б частину відповідальності за результат".
Також нагадаємо, що піти з футболу порадили і самому Суркісу. Про це заявив колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук.
Додамо, що 9 жовтня, на сайті петицій КМДА з'явилося звернення з вимогою передати ФК "Динамо" (Київ) в управління міської влади.
"Доведений до фінансової кризи і повного знищення потенціалу гравців , клуб став приводом для розпачу і розчарування для всіх його вболівальників", - зазначалося в петиції.
Автор петиції також стверджував, що ФК "Динамо" "до своєї незаконної приватизації завжди належав киянам".