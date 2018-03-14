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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43784 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56993 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60464 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Супрун заявила, что ей предлагали взятку в виде квартиры

Супрун заявила, что ей предлагали взятку в виде квартиры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун год назад обращалась к детективам НАБУ по поводу предложения ей взятки в виде квартиры от одного из помощников народного депутата. Об этом она сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование. На следующий день обратилась к детективам НАБУ по заявлению о признаках преступления. После я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все", - написала У.Супрун.

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Она отметила, что к дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры. Квартиру предложили оформить на внештатного советника и.о. министра, сыгравшего роль доверенного лица.

Напомним, ранее народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника Александра Богачева.

Украинские Национальные Новости

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