Супрун заявила, что ей предлагали взятку в виде квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун год назад обращалась к детективам НАБУ по поводу предложения ей взятки в виде квартиры от одного из помощников народного депутата. Об этом она сообщила в своем Facebook, передает УНН.
"Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование. На следующий день обратилась к детективам НАБУ по заявлению о признаках преступления. После я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все", - написала У.Супрун.
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Она отметила, что к дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры. Квартиру предложили оформить на внештатного советника и.о. министра, сыгравшего роль доверенного лица.
Напомним, ранее народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника Александра Богачева.