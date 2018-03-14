Супрун заявила, що їй пропонували хабар у вигляді квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун рік тому зверталась до детективів НАБУ з приводу пропозиції їй хабара у вигляді квартири від одного з помічників народного депутата. Про це вона повідомила у своєму Facebook, передає УНН.
"Понад рік тому один із помічників народних депутатів запропонував мені хабар у вигляді квартири за те, щоби я, користуючись службовим становищем, допомогла медичному закладу отримати дороговартісне обладнання. Наступного дня звернулася до детективів НАБУ з заявою про ознаки злочину. Після я і мій позаштатний радник брали участь у слідчих діях, щоби задокументувати все", - написала У.Супрун.
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Вона зазначила, що до подальших зустрічей з помічником народного депутата долучився й мер міста, який підтвердив намір щодо хабара у вигляді квартири. Квартиру запропонували оформити на позаштатного радника в.о. міністра, який зіграв роль довіреної особи.
Нагадаємо, раніше народний депутат України Олег Ляшко підтвердив проведення обшуків у свого помічника Олександра Богачова.