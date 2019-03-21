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Супрун рассказала как защитить психическое здоровье во время "предвыборного обострения"

Киев • УНН

 • 28973 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В ближайшие недели можно будет не раз наблюдать проявления "предвыборного обострения". Такие люди могут вести себя импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности. Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

Супрун рассказала как защитить психическое здоровье во время "предвыборного обострения"

Супрун посоветовала, как подготовиться чтобы "атаки" на ваше психическое здоровье не застали вас врасплох:

"Сохраняйте спокойствие. Манипуляторы имеют арсенал приемов, чтобы вывести человека из равновесия. Это может быть крик, активные движения, грубое поведение или переход на личности", - написала Супрун.

По ее словам, в таком случае можно:

- Если есть возможность - развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла.

- Если вы крепкий орешек - можно выслушать человека и даже попробовать его успокоить, чтобы дальше перейти к конструктивному диалогу. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий.

"Установите прочные личные границы. Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любое постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов - вас будет сложно вывести из равновесия", - посоветовала Супрун.

По ее словам, иногда обнаглевших людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию.

"Повышение голоса, указания пальцами или пренебрежительное обращение могут ухудшить ситуацию. Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к ней только после того, как он все выскажет", - советует Супрун.

Супрун отмечает, что когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, стоит игнорировать неадекватное поведение и избегайте любого контакта.

"Люди, которые ведут себя неадекватно могут иметь психические проблемы или расстройства. Не стоит винить их за такое поведение, ведь вы можете не знать, что сейчас происходит в их жизни", - написала Супрун.

Итак, по мнению Супрун лучшие действия в этом случае - посоветовать обратиться к врачу и по возможности помочь человеку получить профессиональную помощь.

Напомним, по данным опроса почти 70% украинский не верят, что выборы президента будут проведены честно.

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