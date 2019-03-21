Супрун розповіла як захистити психічне здоров’я під час “передвиборчого загострення”

КИЇВ. 21 березня. УНН. Найближчими тижнями можна буде не раз спостерігати прояви “передвиборчого загострення”. Такі люди можуть поводитися імпульсивно та неадекватно, порушуючи чужі кордони й навіть змушуючи вас почуватися в небезпеці. Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.