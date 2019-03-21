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Супрун розповіла як захистити психічне здоров’я під час “передвиборчого загострення”

Київ • УНН

 • 28973 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Найближчими тижнями можна буде не раз спостерігати прояви “передвиборчого загострення”. Такі люди можуть поводитися імпульсивно та неадекватно, порушуючи чужі кордони й навіть змушуючи вас почуватися в небезпеці. Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.

Супрун розповіла як захистити психічне здоров’я під час “передвиборчого загострення”

Супрун порадила, як підготуватися щоб “атаки” на ваше психічне здоров’я не застали зненацька:

“Зберігайте спокій. Маніпулятори мають арсенал прийомів, щоби вивести людину з рівноваги. Це може бути крик, активні рухи, груба поведінка чи вигукування особистих образ”, — написала Супрун.

За її словами, в такому випадку можна:

— Якщо є можливість — розвернутися та йдіть геть. Сперечатися та доводити свою точку зору таким людям немає сенсу.

— Якщо ви міцний горішок — можна вислухати людину та навіть спробувати її заспокоїти, щоби далі перейти до конструктивного діалогу. Це спрацьовує не у всіх випадках, але іноді вартує зусиль.

“Встановіть міцні особисті кордони. Це ваші залізні принципи й правила, які не можете порушувати ані ви, ані будь-яка стороння особа. Якщо ви триматимете оборону навколо власних принципів — вас буде складно вивести з рівноваги”, — порадила Супрун.

За її словами, інколи знахабнілих людей потрібно “повернути в реальність”. Варто нагадати, що їхня поведінка неприпустима та може мати негативні наслідки. Але в цьому випадку важливо не відповідати агресією на агресію.

“Підвищення голосу, вказування пальцями чи зневажливе звертання можуть погіршити ситуацію. Краще розмовляйте низьким та спокійним голосом, не намагайтеся перекричати людину, звертайтеся до неї лише після того, як вона все вискаже”, — радить Супрун.

Супрун зазначає, що коли надії на конструктивне обговорення взагалі не залишилося, варто ігнорувати неадекватну поведінку та уникайте будь-якого контакту.

“Люди, які поводяться неадекватно можуть мати психічні проблеми чи розлади. Не варто звинувачувати їх за таку поведінку, адже ви можете не знати, що зараз відбувається в їхньому житті”, — написала Супрун.

Отже, на думку Супрун найкращі дії в цьому випадку — порадити звернутися до лікаря та за можливості допомогти людині отримати фахову допомогу.

Нагадаємо, за даними опитування майже 70% українців не вірять, що вибори президента будуть проведені чесно.

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