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Супрун рассказала, как сократить дневное потребление соли

Супрун рассказала, как сократить дневное потребление соли

Киев  •  УНН

 • 17144 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Избыток соли - одна из ключевых опасностей для здоровья. Больше всего людей в мире убивает не курение и даже не высокое давление, а неполноценное питание, в том числе много соли в рационе. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.

Так, дневная норма соли для человека, который не имеет серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 граммов. Это около одной чайной ложки, но обычно человек превышает ее почти вдвое. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 г в день, от 4 до 6 - 3 г, а от 7 до 10 лет - 5 г.

По словам Супрун, для того, чтобы сократить потребление соли, стоит пользоваться такими советами Института медицины США.

• Есть домашнюю еду и ограничить фаст-фуд

Сэндвичи из ресторанов фастфуда или другие закуски могут содержать почти дневную норму соли. Особенно ее много в мусорной еде - пицце, хот-догах, спагетти с соусом, копченом мясе и блюдах с кетчупом. Высокое содержание соли может быть в продуктах, которые не кажутся солеными на вкус. Например, маффины, энергетики, спортивные напитки или зерновые завтраки. Необходимо внимательно читать содержание этих продуктов на этикетках: если соль или натрий указаны вначале - их там много.

• Есть больше овощей и фруктов и отдавать предпочтение свежим продуктам

Следует заполнить половину своей тарелки фруктами и овощами - организму требуется гораздо больше калия, чем натрия. Фрукты и овощи хорошо удовлетворяют эту потребность. Полуфабрикаты или уже готовые блюда содержат гораздо больше соли, чем их ингредиенты. Необходимо проверять этикетки и выбирать продукты, содержащие не более 300 мг соли на порцию.

Кроме того, нужно покупать свежие продукты на рынках у фермеров или местных маркетах, сравнивать продукты и товары разных производителей. Один и тот же товар разных брендов может содержать разное количество соли, особенно это касается копченого мяса, снеков, сыров и выпечки.

• Постепенно поощрять себя к изменениям

Например, начать с уменьшения порций - с этим автоматически уменьшится и количество калорий, и количество соли. Необходимо тренировать свои пищевые рецепторы - мы можем менять свои пищевые привычки и приучить себя наслаждаться несоленой пищей. Наши вкусовые рецепторы почти не способны различить уменьшение соли на четверть.

Избавиться от соли и одновременно придать блюдам новых вкусов помогут специи, сухие и свежие травы, чеснок, имбирь, цитрусовые, вино и уксус. Также лучше потреблять йодированную соль, поскольку у многих украинцев наблюдается умеренный дефицит йода.

Традиционные продукты с высоким содержанием соли можно заменить более полезными альтернативами. Вместо бульонных кубиков - готовить домашний бульон, заменить белый хлеб на цельнозерновой, готовые соленые приправы и соусы заменить приготовленными собственноручно.

Напомним, Супрун назвала полезные продукты вместо лука.

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