Супрун назвала корисні продукти замість цибулі

"Виявляється, цибулю можна замінити на не менш корисні та поживні продукти. Ріпчаста цибуля містить мало вітамінів та мінералів. Значно поживнішими є зелена цибуля та порей", - повідомила вона.

Ці два продукти, з її слів, містять багато кемпферолу. "Це корисний для здоров’я судин флавоноїд, який наразі активно досліджують у зв’язку із потенційними протипухлинними властивостями. Кемпферолу багато в квасолі, молодих бобах, вині, малині, спеції гвоздиці та чорному чаї. Тому можна обирати і ці продукти", - відзначила Супрун.

У пореї та зеленій цибулі, зауважила вона, багато вітамінів А, К, В6 та магнію. "Ви здивуєтеся, але співставний вміст вітамінів та мінералів також в кропиві. Її можна додавати до зеленого борщу чи рису", - порадила в.о. міністра.

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Водночас вона вказала, що у цибулі є пребіотики - речовини, які полюбляє кишкова мікрофлора. "Утім, розчинну клітковину цибулі можна замінити в раціоні коренеплодами: селерою чи пастернаком, вівсяною та перловою кашею чи яблуками", - вказала Супрун.

Також, за її словами, цибуля корисна для печінки. Вона знижує рівень цукру в крові, допомагає нормалізувати баланс ліпопротеїнів та зменшує запалення. "Але лише в разі поєднання зі здоровим збалансованим раціоном", - наголосила урядовець.

"Співставними і не такими антисоціальними продуктами можуть бути кріп, кориця, імбир, кінза та насіння коріандру. Це лише приклади продуктів, які корисні і запашні. Але жодні з них не є ліками", - зазначила Супрун.

Що стосується смаження цибулі, то, з її слів, можна "трохи зекономити та збагатити смак страв завдяки уже згаданим спеціям та зелені", або посмажити редиску. Однак, смаження продуктів до золотистої скоринки називаються реакція Майяра, а продукти такої реакції "шкідливі для здоров’я, і залучені в розвиток діабету, серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок". У паштет чи печеню замість цибулі Супрун запропонувала багаті на клітковину та мінерали яблука, груші, або уже згадані пастернак чи селеру.

"І наостанок. Якщо ви все-таки купуватимете цибулю — вживайте її лише як частину збалансованого харчування, а не для лікування хвороб", - вказала вона, додавши, що до прикладу, цибуля не лікує застуду, а проти грипу допомагають лише вчасна вакцинація та щоденна гігієна.

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