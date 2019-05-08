Супрун назвала полезные продукты вместо лука

"Оказывается, лук можно заменить на не менее полезные и питательные продукты. Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней зеленый лук и порей", - сообщила она.

Эти два продукта, по ее словам, содержат много кемпферола. "Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами. Кемпферола много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, специи гвоздике и черном чае. Поэтому можно выбирать и эти продукты", - отметила Супрун.

В порее и зеленом луке, отметила она, много витаминов А, К, В6 и магния. "Вы удивитесь, но сопоставимое содержание витаминов и минералов также в крапиве. Ее можно добавлять к зеленому борщу или рису", - посоветовала и.о. министра.

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В то же время она указала, что в луке есть пребиотики - вещества, которые любит кишечная микрофлора. "Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить в рационе корнеплодами: сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками", - указала Супрун.

Также, по ее словам, лук полезен для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление. "Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом", - отметила чиновница.

"Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это только примеры продуктов, которые полезные и душистые. Но ни один из них не является лекарством", - отметила Супрун.

Что касается жарки лука, то, по ее словам, можно "немного сэкономить и обогатить вкус блюд благодаря уже упомянутым специям и зелени", или пожарить редиску. Однако, жарка продуктов до золотистой корочки называются реакция Майяра, а продукты такой реакции "вредны для здоровья, и вовлечены в развитие диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек". В паштет или жаркое вместо лука Супрун предложила богатые клетчаткой и минералами яблоки и груши, или уже упомянутые пастернак или сельдерей.

"И напоследок. Если вы все-таки будете покупать лук - употребляйте его только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней", - указала она, добавив, что к примеру, лук не лечит простуду, а против гриппа помогают только своевременная вакцинация и ежедневная гигиена.

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