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Супрун раскрыла тайны сала

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине сало или любят, или ненавидят, но мало кто равнодушен к нему. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах. С одной стороны, в сале достаточно много таких бесполезных насыщенных жиров. В 100 граммах - почти 40 граммов, а это двойная дневная норма для нашего организма. За день нам советуют есть не более, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Насыщенные жиры - это те же высококалорийные жиры, избыток которых связывают с риском атеросклероза. 100 граммов сала имеет около 900 калорий. Это почти половина дневной нормы калорий для человека, который умеренно движется. В сале также нет белков и клетчатки, минералов и ряда необходимых нам нутриентов. Тоесть много есть сала не стоит. Но немножко - несколько кусков - можно и полезно", - сообщила она.

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Однако Супрун добавила, что с другой стороны, в сале, все-таки, больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов.

Чем еще, по словам и.о. министра, полезное сало:

  • Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, которые редко потребляют жирную рыбу и экзотическое и дорогое авокадо, таких жирных кислот не хватает.
  • В сале есть полезное вещество холин, который играет важную роль в обмене жиров.
  • По содержанию в ненасыщенных жирных кислотах сало нечто вроде рапсового масла и рыбьего жира. Интересно, в некоторых исследованиях обнаружено, что от рациона и выпаса свиней содержание омега-3 жирных кислот может возрастать.
  • В сале витамины D и Е, хотя их содержание значительно меньше, чем дневная потребность организма.
  • Несмотря на то, что многие люди боятся холестерина, в сале его не так много. В 100 граммах сала содержится только 95 мг - треть дневной нормы для людей, не имеющих атеросклероза или других хронических болезней сосудов. Или половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами.

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А чтобы сало принесло максимальную пользу для здоровья:

  • Не употребляйте сало в больших количествах. Избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или кишечнике.
  • Бодрствуйте свой рацион и учитывайте затраты энергии. Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.
  • Сочетайте сало с крахмалистыми продуктами - картошкой, кукурузной кашей, хлебом и острыми компонентами - красным перцем, горчицей. Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам - каротиноидам. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом.

    Как сообщал УНН, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует украинцам по возможности избегать употребления растительного масла и заправлять им салаты.
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