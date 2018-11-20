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Суд дозволив вилучення документів, за якими "Укрвакцина" завезла ліки дипвантажем

Суд дозволив вилучення документів, за якими "Укрвакцина" завезла ліки дипвантажем

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Голосіївський районний суд дозволив доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, за якими в Україну дипломатичним вантажем були завезені медичні препарати, серед яких і один не зареєстрований в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Слідчі столичної поліції отримали за рішенням суду тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП "Укрвакцина" МОЗ України, з можливістю вилучення документів щодо закупівлі за кошти Держбюджету України на 2017 рік за однією з бюджетних програм та ввезення в нашу державу дипломатичним вантажем препарату "Kineret" (Анакінра).

Такий дозвіл суд надав в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ввезення в Україну згаданого вище препарату кількістю 952 одиниці на загальну суму понад 942 тисячі грн (виробництва шведської фармкомпанії). Препарат було завезено дипломатичним вантажем для службового призначення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проти МОЗ відкрито кримінальне провадження за ввезення ліків диппоштою

Суд ухвалив рішення виходячи з того, що згадані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та дозволив доступ не зважаючи на те, що документи можуть містити державну таємницю. Дозвіл на доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня винесення судом ухвали (29 жовтня 2018 року). Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, наприкінці серпня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завезення медпрепарату "Kineret" (Анакінра) диппоштою. Так, в своєму блозі на УНН голова громадської організації "Національний інтерес України" Василь Апасов розповів про те, як дипломатичною поштою в Україну ввозяться незареєстровані медичні препарати на мільйони гривень. За його даними, мова йде про такі препарати, як Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторні та діагностичні реагенти.

За словами Апасова, враховуючи той факт, що в Україні вже третій рік існує дефіцит сироватки від ботулізму через відмову МОЗ Супрун її закуповувати, можна припустити, що сироватка Heptavalent Botulism Antitoxin призначається саме для Міністерства охорони здоров'я. Не виключено, передбачає громадський діяч, що сироватку можуть і продавати тим, хто її потребує.

Пізніше своєю заявою представники МОЗ підтвердили факт завезення препаратів дипломатичним вантажем.

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