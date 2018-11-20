Суд разрешил выемку документов, по которым "Укрвакцина" завезла лекарства дипгрузом

Следователи столичной полиции получили по решению суда временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины, с возможностью изъятия документов по закупке за средства Госбюджета Украины на 2017 год по одной из бюджетных программ и ввоз в нашу страну дипломатическим грузом препарата "Kineret" (Анакинра).

Такое разрешение суд предоставил в рамках расследования уголовного производства по факту ввоза в Украину упомянутого выше препарата количеством 952 единицы на общую сумму более 942 000 грн (производства шведской фармкомпании). Препарат был завезен дипломатическим грузом для служебного назначения.



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Суд принял решение исходя из того, что упомянутые вещи и документы имеют существенное значение для расследования уголовного производства и разрешил доступ несмотря на то, что документы могут содержать государственную тайну. Разрешение на доступ к вещам и документам действует в течение одного месяца со дня вынесения судом определения (29 октября 2018 года). Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, в конце августа полиция открыла уголовное производство по факту завоза медпрепарата "Kineret" (Анакинра) диппочтой. Так, в своем блоге на УНН председатель общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов рассказал о том, как дипломатической почтой в Украину ввозятся незарегистрированные медицинские препараты на миллионы гривен. По его данным, речь идет о таких препаратах, как Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторные и диагностические реагенты.

По словам Апасова, учитывая тот факт, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа МЗ Супрун ее закупать, можно предположить, что сыворотка Heptavalent Botulism Antitoxin назначается именно для Министерства здравоохранения. Не исключено, предполагает общественный деятель, что сыворотку могут и продавать тем, кто в ней нуждается.

Позже своим заявлением представители Минздрава подтвердили факт завоза препаратов дипломатическим грузом.