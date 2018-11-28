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Супрун розкрила таємниці сала

Супрун розкрила таємниці сала

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні сало або люблять, або ненавидять, але мало хто є байдужим до нього. Про це в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сало — це суміш жирів. У ньому є насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти — такі, як в рослинних оліях. З одного боку, у салі досить багато таких некорисних насичених жирів. В 100 грамах — майже 40 грамів, а це подвійна денна норма для нашого організму. За день нам радять їсти не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Насичені жири — це ті самі висококалорійні жири, надлишок яких пов‘язують із ризиком атеросклерозу. 100 грамів сала має близько 900 калорій. Це майже половина денної норми калорій для людини, що помірно рухається. В салі також немає білків і клітковини, мінералів та низки необхідних нам нутрієнтів.Тобто багато їсти сала не варто. Але трошки — кілька скибок — можна і корисно", - повідомила вона.

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Однак Супрун додала, що з іншого боку, в салі, все-таки, більше жирів із ненасиченими жирними кислотами. Навіть більше, ніж у вершковому маслі. Такі жири добре впливають на стан судин.

Чим ще, за словами в.о міністра, корисне сало: 

  • Сало містить незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, потрібні для утворення оболонок довкола нейронів і протидії запальним процесам. У раціоні людей, що рідко споживають жирну рибу та екзотичне й дороге авокадо, таких жирних кислот бракує.
  • В салі є корисна речовина холін, що відіграє важливу роль в обміні жирів.
  • За вмістом о ненасичених жирних кислот сало дещо подібне до ріпакової олії та риб‘ячого жиру. Цікаво, в деяких дослідженнях виявлено, що від раціону та випасу свині вміст омега-3 жирних кислот може зростати.
  •  В салі вітаміни D та Е, хоча їх вміст значно менший, ніж денна потреба організму.
  • Попри те, що багато людей бояться холестерину, в салі його не так багато. В 100 грамах сала міститься лише 95 міліграмів — третина денної норми для людей, що не мають атеросклерозу чи інших хронічних хвороб судин. Або ж половина від норми для людей із хворим серцем чи судинами.

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А щоби сало принесло максимальну користь для здоров‘я:

  • Не вживайте сало у великих кількостях. Надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику.
  • Пильнуйте свій раціон та зважайте на витрати енергії. Якщо ви раптом з‘їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі.
  • Поєднуйте сало з крохмалистими продуктами — картоплею, кукурудзяною кашею, хлібом, та гострими компонентами — червоним перцем, гірчицею. Жири, що є в салі, допомагають краще засвоюватись червоним і оранжевим пігментам — каротиноїдам. Тому якщо їсте сало, то доповніть його морквою, помідорами або борщем.

    Як повідомляв УНН, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун рекомендує українцям за можливості уникати вживання рослинної олії і заправляти нею салати.
Українські Національні Новини

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