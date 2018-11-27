Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво МОЗ

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження, в якому вже допитала заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, пише УНН.

“Водночас Генеральна прокуратура України вчора допитала Олександра Лінчевського, а найближчими днями допитає мене та державного секретаря МОЗУ Артема Янчука. Підстава для допиту — заява колишнього ректора Одеського медуніверситету Валерія Запорожана. МОЗ України розірвав з ним контракт через зловживання на посаді й не раз надсилав заяви до правоохоронців щодо розгляду систематичного пограбування Запорожаном університету. Зокрема 220 млн грн із закупівель університету він витратив на обладнання, яке використовувалося не для навчання студентів, а надання платних медичних послуг”, — заявила Супрун.

Крім того вона повідомила, що у Міністерстві відбуваються перевірки.

“Наразі в МОЗ України одночасно проводяться 3 аудити Рахункової палати та одна ревізія Державної аудиторської служби. Один такий захід триває від 1 до 4 місяців. Вже отримали запит від Рахункової щодо підготовки величезного обсягу документів стосовно наступного аудиту”, - розповіла Супрун.

За її словами, одна з первірок стосується міжнародних закупівель ліків за кошти держбюджету в 2017-2018 роки.

“За деякими напрямками ми вже закуповуємо на 85% більше ліків. У 2017 році, наприклад, препарату для хіміотерапії Доцетаксел закупили у 5 разів більше, ніж у 2014”, — заявила Супрун.

Сама вона, звісно, вважає такі перевірки упередженими та вважає боротьбою з реформами.

Нагадаємо, наприкінці серпня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завезення медпрепарату “Kineret” (Анакінра) диппоштою. Так, в своєму блозі на УНН голова громадської організації “Національний інтерес України” Василь Апасов розповів про те, як дипломатичною поштою в Україну ввозяться незареєстровані медичні препарати на мільйони гривень. За його даними, мова йде про такі препарати, як Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторні та діагностичні реагенти.

За словами Апасова, враховуючи той факт, що в Україні вже третій рік існує дефіцит сироватки від ботулізму через відмову МОЗ Супрун її закуповувати, можна припустити, що сироватка Heptavalent Botulism Antitoxin призначається саме для Міністерства охорони здоров’я. Не виключено, передбачає громадський діяч, що сироватку можуть і продавати тим, хто її потребує.

Пізніше своєю заявою представники МОЗ підтвердили факт завезення препаратів дипломатичним вантажем

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